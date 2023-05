Camille Etienne, l'hyperactive chasseuse de mythes climatiques

L'été qui suit, l'ancienne porte-parole du mouvement "On est prêt" est invitée à l'université d'été du Medef. Sa capacité à défendre ses idées face aux critiques et aux ricanements des grands patrons pas vraiment sensibles à la décroissance ou au fait de travailler moins impressionne. Mais laisse des traces chez cette hypersensible. "Cela m'affecte beaucoup. Mais j'essaie toujours de prendre un peu de recul, et de me dire que les conséquences de cet activisme-là, c'est-à-dire quelques insultes ou menaces sur Twitter, ce n'est pas agréable, mais c’est OK. À côté de cela, il y a des gens aujourd'hui qui meurent du réchauffement climatique, donc, proportionnellement, je crois que je peux faire ce petit effort", expliquait-elle à Sylvia Amicone en février 2021.

Elle continue pourtant de faire passer ses messages sur les réseaux sociaux, son compte Instagram "graine de possible" compte 290.000 abonnés. L'ex-étudiante en philosophie et titulaire d'un master en économie base une partie de son militantisme sur l'art, réalisant clips vidéos, documentaires ou courts métrages avec son meilleur ami réalisateur Solal Moisan. Le dernier en date "Pourquoi on se bat", sensibilise à la fonte des glaces.