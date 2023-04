VIDÉO - "Monarque absolu", "casseroles"... un cadeau et quelques piques entre Macron et les élus dans l'Hérault

"Je vous offre ce livre sur les camisards [des paysans protestants des Cévennes et du Bas-Languedoc qui se sont soulevés sous le règne de Louis XIV, NDLR], grand lieu de résistance contre le Monarque absolu !", a lancé le député de l'Hérault. Réponse d'Emmanuel Macron : "C'est adorable". Un échange qui s'est poursuivi sur le même ton, l'élu expliquant au président que "la résistance est un peu plus loin, on ne l'entend pas, mais elle est là". Nouvelle réplique du chef de l'État : "On peut aller la voir… Mais les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi", a-t-il rétorqué, précisant ensuite aller "toujours au-devant des gens s'ils sont prêts à parler", alors que des centaines de manifestants s'étaient rassemblés un peu plus loin, équipés d'ustensiles et parmi lesquels certains ont jeté des pommes de terre et des œufs sur les gendarmes présents.

Une dizaine de minutes plus tard, c'est un autre échange surprenant qui a été capté, cette fois entre le maire de Ganges, Michel Fratissier (divers gauche), et Emmanuel Macron. Le premier s'amuse alors du nombre de manifestants présents à l'arrivée du président : "En tout cas, vous êtes plus populaire que moi, quand je viens ici ce n'est pas pareil !", plaisante-t-il, ce à quoi Emmanuel Macron lance un "oui, enfin, il y a des revers à chaque médaille !"