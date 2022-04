Présidentielle : chahuté lors de son meeting à Strasbourg, Macron répond du tac au tac

"Et le climat ?", a questionné une jeune étudiante de 24 ans, Théa, qui a voté Yannick Jadot au premier tour. "Il a dit que les étudiants vivaient bien en France, mais c'est faux, ça fait 10 ans que le niveau de bourse n'a pas été revu", a-t-elle indiqué. Emmanuel Macron a répondu : "J'entends les préoccupations, je les partage", mais "je veux tirer les gens avec moi" sur ce sujet. "On a réduit deux fois plus vite les gaz à effet de serre" que durant le précédent quinquennat. "Mais il faut maintenant aller beaucoup plus vite".