Canicule : pour permettre des "journées réduites", le gouvernement ouvre la porte à une révision du droit du travail

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a ouvert la porte, ce mardi soir sur BFMTV. "Il y a tout un aspect sur le droit du travail (…) où on souhaite aller vers des mesures harmonisées plutôt que sur du cas par cas pour qu'on ait des doctrines qui soient plus faciles ensuite à faire partager et employées sur les territoires", a-t-il déclaré. L'ancien maire d'Angers a notamment évoqué la possibilité d'instaurer des journées de travail plus courtes. "Quand on atteint certains niveaux de température comme ceux qu'on atteint, la logique qu'il y a à regarder si on ne doit pas aller vers des journées réduites, elle existe", a-t-il avancé.