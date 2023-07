Travail et fortes chaleurs : Insoumis et écologistes veulent légiférer

"Il y a des suspicions de morts qui seraient directement liées à la chaleur, et donc il est important de légiférer sur la question", a lancé la cheffe des députés insoumis Mathilde Panot sur franceinfo, mercredi 19 juillet, en référence à des chiffres publiés mi-août 2022 par Santé publique France, évoquant la possible mort de six salariés en raison des fortes chaleurs l'été dernier. Aussi, la députée a indiqué qu'avec sa collègue Caroline Fiat, elles avaient déposé une "proposition de loi pour adapter le Code du travail à la question de la chaleur parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est absent sur le Code du travail".

"Nous proposons, selon le niveau météo où on est, d'arrêter ou de faire plus de pauses ou de limiter le temps de travail pour les travailleurs et les travailleuses qui sont exposés à la chaleur", a-t-elle poursuivi sans donner plus de précisions, si ce n'est que les territoires d'outre-mer et certains métiers comme les verriers, de fait soumis à de fortes températures, avaient été exclus.