Cap "maintenu" contre discours "totalement déconnecté" : les réactions politiques aux vœux du président

"Le président de la République a rappelé son cap, et c’est très important", a réagi, sur BFMTV, la secrétaire d’État Marlène Schiappa, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative. Emmanuel Macron "a évoqué les Français comme un peuple de bâtisseurs. Il a également rappelé son attachement à la valeur travail. À douze reprises, le travail est revenu, ça reste son fil rouge, le fil rouge de ses deux quinquennats", a-t-elle poursuivi. Si elle a, comme le chef de l’État, réaffirmé la "nécessité" d'une réforme des retraites, elle n'a pas voulu faire de "pronostics politiciens" sur un éventuel accord avec la droite.

"Je salue le cap clair fixé ce soir par le Président Emmanuel Macron pour continuer de réformer notre pays et faire face aux enjeux de 2023 : soutenir notre économie et nos emplois, en particulier nos artisans, renforcer la justice sociale et accélérer la transition écologique", a salué pour sa part Christian Estrosi, le maire de Nice.