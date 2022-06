CARTE - Élections législatives 2022 : découvrez les résultats du 1er tour près de chez vous

Pour rappel, les deux premiers à l'issue du scrutin de ce dimanche sont qualifiés pour le second tour, sauf si un troisième (ou quatrième) candidat parvient à franchir le seuil des 12,5% des voix des inscrits (et non des votants). En outre, si un candidat obtient plus de 50% des suffrages exprimés et plus de 25% des voix des inscrits, il est directement élu député au sein de la nouvelle Assemblée nationale.