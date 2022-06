CARTE - Élections législatives 2022 : découvrez les résultats du second tour près de chez vous

Les résultats sont tombés. Pour la quatrième fois en un peu plus de deux mois, les électeurs français étaient appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin. Comme l'avaient prévu les instituts de sondage, le scrutin a de nouveau été marqué par une forte abstention, plus d'un Français sur deux ayant choisi de ne pas s'exprimer. Si la participation diffère selon les territoires, les résultats aussi.

Alors qui l'a emporté dans votre circonscription ? Qui a terminé en tête dans votre commune ? Votre département s'est-il davantage mobilisé ? Découvrez les résultats près de chez vous grâce à notre carte interactive.