Résultats présidentielle 2022 : Marine Le Pen en tête dans une trentaine de départements, 15 fois plus qu'en 2017

Elle s'est une nouvelle fois inclinée face à Emmanuel Macron. Avec 41,46% des suffrages, Marine Le Pen a perdu dimanche au second tour de l'élection présidentielle, totalisant près de 5,5 millions de voix de moins que le président sortant et réélu. Malgré cette désillusion, la troisième en dix ans, la députée du Pas-de-Calais peut se consoler par de meilleurs résultats qu'en 2017, y compris à l'échelle locale. Marine Le Pen arrive en tête dans 30 départements, métropole et Outre-mer confondus.

Dans le détail, dans la partie nord de la France, la candidate du Rassemblement national a battu Emmanuel Macron dans le Pas-de-Calais (57,51%), la Somme (51,01%), l'Oise (52,73%), l'Eure (51,38%), l'Aisne (59,91%), les Ardennes (56,66%), la Meuse (55,61%), les Vosges (52,42%), la Haute-Saône (56,9%), la Haute-Marne (56,96%), l'Aube (51,68%), l'Yonne (51,59%), et la Nièvre (50,11%).