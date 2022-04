CARTES INTERACTIVES - Emmanuel Macron, Marine Le Pen et abstention : comment a évolué le vote entre 2017 et 2022 ?

Quant à l'abstention, elle s'est fortement diffusée sur le territoire, alors qu'elle était davantage concentrée en 2017. La carte ci-dessous, qui pointe en rouge les zones où les électeurs ont le plus boudé les urnes, est bien plus mouchetée en 2022 que lors de la précédente élection. Lors de cette dernière, cette abstention était surtout forte dans le centre de la France, dans le Nord de la Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi dans le Grand-Est.

Désormais, elle a augmenté partout, en particulier en Centre-Val de Loire et dans le Pays de la Loire, deux régions qui avaient pourtant été épargnées jusqu'alors. Elle est encore plus marquée dans le Nord-Est de la France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La carte de la participation, qui signale avec un vert foncé les zones où les votants ont le plus utilisé leur bulletin, a bien pâli d'une élection à l'autre, y compris dans les régions qui avaient beaucoup voté auparavant, comme la Bretagne.