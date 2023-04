Concerts de casseroles : Olivier Véran ne croit pas "au triomphe du bruit"

Car l'image du chef de l'État est fortement dégradée. Dans un récent sondage, 69% des Français interrogés estimaient ainsi que sa réélection était une mauvaise chose. Pas de quoi faire flancher le locataire de l'Élysée, assure Oliver Véran. Face à ces chiffres, le porte-parole a répondu préférer "un Président réélu qui réforme à un Président réélu qui regarderait ses courbes de popularité". Or, il l'affirme, Emmanuel Macron "continuera à réformer" le pays "pour qu'il aille mieux". "Parce que c'est pour ça qu'il s'est présenté devant les Français". Et ce, "même s'il y a des réformes difficiles et conflictuelles, comme celle sur les retraites", a-t-il insisté, reconnaissant un "moment de crispation dans le mandat".