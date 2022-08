"Ce n’est certainement pas le bazar" : Olivier Véran optimiste pour la rentrée scolaire

Une situation pas si dramatique ? Alors que de nombreux observateurs s'inquiètent d'une rentrée scolaire tendue à tous les niveaux, l'exécutif joue, lui, la carte de la prudence. "Ce n’est certainement pas le bazar, c’est une rentrée qui s’annonce bien", a martelé dimanche Olivier Véran, sur BFMTV. Et ce, malgré le fait qu’un certain nombre de professeurs sont des contractuels. "Vous avez des endroits où c’est plus dur qu’ailleurs de recruter des jeunes profs", a-t-il cependant reconnu, prenant notamment l'exemple de la Seine-Saint-Denis.