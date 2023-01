Ce qu'il faut retenir de l'interview de Brigitte Macron au 20H de TF1

La femme du Président a d'abord réagi à la crise qui touche les soignants dans les hôpitaux." Ils souffrent parce qu'ils ont peur de ne pas faire leur tâche, tellement ils ont à faire", a-t-elle observé. "Ils ont un souci de bien faire et ils font tellement bien que ceux qui parlent le mieux d'eux, ce sont les patients", estime-t-elle.

"Ils me disent également qu'ils sont en sous-effectif, a confié Brigitte Macron. Il me disent aussi, notamment dans grandes villes à Paris ou Marseille, que le logement est cher donc ils vivent loin. Ça ajoute encore à leurs difficultés. Mais cet Hôpital, ils l'aiment et s'ils ont peur, c'est pour leur Hôpital et ils veulent le sauver."