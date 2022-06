Ce qu'Eric Coquerel veut faire à la tête de la commission des Finances de l'Assemblée

Rappelant son expérience à la commission des Finances lors de la précédente législature, Eric Coquerel a assuré que "les choses se sont passées, comme souvent dans cette commission, de la manière la plus respectueuse possible". Un état d'esprit qu'il souhaite poursuivre lors de son mandat. "Si bien sûr, sur le fond, les débats seront normaux, c'est-à-dire des débats qui assument les divergences, je compte aussi faire en sorte que cette commission continue à être un lieu où on discute plus du fond que de la forme ou du buzz", a soutenu le député de Seine-Saint-Denis.

"Je suis le président de toute la commission des Finances et j'entends faire en sorte que les droits de l'Assemblée soient respectées", a ajouté Eric Coquerel. Le nouveau responsable a expliqué vouloir "prendre le temps de faire des débats", "d'examiner tous les amendements", ce qui n'avait pas été systématiquement le cas, selon lui, lors de la précédente législature.

Eric Coquerel a par ailleurs insisté sur le fait qu'à l'image de l'Assemblée, aucune majorité absolue n'était représentée à la commission, permettant à la chambre des députés d'être un peu plus "le centre politique de ce pays". "Pour quelqu'un qui défend une VIe République, c'est quelque chose qui est satisfaisant. Cette commission sera à l'image de cet état de fait", a promis le député.