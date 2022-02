"Ce serait un honneur" : Zineb El Rhazoui vers un engagement politique auprès d'Emmanuel Macron ?

Des propos élogieux, au point de faire campagne pour Emmanuel Macron, et même de se présenter à ses côtés lors des prochaines échéances électorales ? "Je n'ai jamais fait de politique électorale, je ne suis pas sûre que cela me tente", répond-elle. "Je fais de la politique d'idées, je défends une vision de la société et de la France. C'est auprès d'Emmanuel Macron que j'ai le plus de chances de la voir aboutir."