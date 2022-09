Cellule d'enquête contre les violences sexistes et sexuelles : vers une prise de conscience à droite ?

En revanche, ses concurrents à la présidence du parti ne sont pas de cet avis. Interrogé sur Sud Radio, le député Aurélien Pradié a dénoncé "tout un tas de bidules, de cellules d'écoute etc" mis en place à gauche contre les violences faites aux femmes. "J'ai toujours dit que ça ne marcherait pas (...), d'ailleurs parfois, ça a même retardé la prise de conscience de l'extérieur", a-t-il insisté. Pour lui, "c'est à la justice de trancher", si possible par le biais d'une "juridiction spécialisée". "S'il y avait cette juridiction, la justice aurait été saisie et, en l'espace de quelques jours, elle aurait statué comme ça se fait en Espagne", a-t-il estimé.

Quant à Eric Ciotti, il croit "que c'est à la justice de faire son travail", a-t-il estimé sur France 5. "On est dans un monde politique où la calomnie, la dénonciation, la compétition […] doivent appeler à la vigilance."