Réinvesti, Emmanuel Macron promet d'être un "président nouveau" pour un "mandat nouveau"

"Ce choix souverain m’oblige", tandis que la France "se retrouve à ce moment où le siècle bascule" : réélu pour un second mandat, Emmanuel Macron a livré un discours empreint de solennité lors de sa cérémonie d'investiture qui se tenait ce samedi 7 mai à l'Élysée, revenant sur les différentes crises traversées par la France sous son premier quinquennat. Mais le chef de l'État, reconduit à la tête du gouvernement après sa victoire face à Marine Le Pen le 24 avril dernier, s'est aussi présenté en "président nouveau", promettant de rassembler davantage au cours des cinq prochaines années. "Je n’aurai qu’une boussole, servir notre pays", a-t-il promis, affirmant être "redevable" de la "confiance accordée par le peuple français".

"La conscience de la gravité des temps m’accompagne, et du retour de la guerre en Europe, à la pandémie, en passant par l’urgence écologique, et tant de crises. Rarement notre monde et notre pays n’avaient été confronté à une telle conjonction de défis", a-t-il déclaré pour préambule. Avant de lancer une saillie à l'adresse de son adversaire malheureuse d'extrême droite, la candidate du Rassemblement National, sans pour autant la nommer : alors que certains pays ont cédé à la "tentation nationaliste" et aux "sirènes d’idéologies dont on pensait quitter les rives au siècle précédent", "le peuple français a fait le choix d’un projet clair et explicite d’avenir, républicain et européen, d’indépendance dans un monde déstabilisé", a-t-il assuré.