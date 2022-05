Cérémonie d'investiture : François Hollande, Nicolas Sarkozy, soignants... Qui sont les invités d'Emmanuel Macron ?

Toujours sur le volet politique, le président réélu a convié plusieurs maires des villes dans lesquelles "il avait participé à des grands débats" et des élus et des maires de toute la France, dont Nathalie Nieson, Bourg-de-Péage, soutien d'Emmanuel Macron et vice-présidente de l'Association des petites villes de France. Un signal envoyé aux représentants de la ruralité, puisque l'Élysée assure que tous les élus et membres de la société civile invités "retracent l’histoire de ce quinquennat qui s’achève" et "incarnent les priorités du Président de la République et de ce qu’il entend entreprendre au cœur de l’action du second quinquennat".

Parmi les autres conviés figurent ainsi des soignants, des scientifiques et des acteurs sociaux, qui, d'après l'entourage du président, "se sont illustrés pendant le Covid et qui incarnent l’une des grandes orientations du quinquennat qui s'ouvrent" eux aussi : seront ainsi présents, entre autres, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, et la veuve du premier médecin décédé du Covid-19, Lydie Razafindranazy.

Des personnalités du milieu sportif ont également été invitées, à deux ans des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris en 2024, à savoir les représentantes des comités olympique et paralympique, ainsi que le boxeur Brahim Asloum. Des cartons d'invitation destinés aussi à souligner une autre des priorités du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron : l'éducation, l'Élysée précisant que "la place du sport sera renforcée" au collège dans les cinq ans à venir. Est ainsi présente une classe de collégien de l'Oise labellisé Génération 2024, un label délivré par le ministère de l’Éducation Nationale à l'occasion des JO.