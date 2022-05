Investiture d'Emmanuel Macron : quelle est l'origine du "Grand collier de la Légion d'honneur" ?

En 2017, le médaillon d'Emmanuel Macron représentait l'économie et l'industrie. Cinq ans plus tard, ce sera celui de la "connaissance du monde". Celui de François Hollande symbolise "les blindés", celui de Nicolas Sarkozy "la Marine", les deux maillons de Jacques Chirac "l’artillerie" et "l’infanterie", ceux de François Mitterrand "les télécommunications" et "l’aviation", ceux du général de Gaulle, la littérature et la médecine. Il ne restera à la suite de l’investiture de 2022 plus que deux maillons vides sur le collier, "musique et peinture" et "sciences".

Ce samedi, après que le Général d'armée Benoît Puga aura présenté ce grand collier, Emmanuel Macron signera le procès-verbal de son investiture comme Grand Maître de l'Ordre.

En dehors des cérémonies d'investiture, ce précieux collier est conservé depuis 1959 au musée de la légion d'honneur, il vous est donc possible d'aller le voir de vos propres yeux.