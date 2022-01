JO de Pékin : "Il n'y aura probablement pas de représentant français à la cérémonie d'ouverture", indique Clément Beaune

Samedi, une tribune signée par deux candidats à la présidentielle d'avril en France appelait le gouvernement français à n'envoyer aucun représentant aux Jeux olympiques de Pékin. "Personne ne doit aller en notre nom célébrer le régime des camps et des esclaves", affirmait ce texte.

Un boycott diplomatique des Jeux, engagé par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada, fonctionne comme un "pistolet à eau pour donner un signal" ayant "très peu d’impact", a estimé le secrétaire d'État français, qui privilégie d'autres mesures, bien plus "efficaces" ou "puissantes". Et de citer "une proposition de loi européenne pour interdire tous les produits issus du travail forcé sur les marchés européens" qui devrait être votée "sous présidence française" de l'UE. "Ça, c’est directement concret pour dire aux Chinois non seulement notre mécontentement, mais qu’on arrête avec ces filières commerciales qui permettent le travail forcé des Ouïghours."