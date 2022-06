Ces anciens membres du gouvernement Castex candidats aux élections législatives

Plusieurs connaîtront leur baptême du feu. C’est le cas de l’ancien ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, candidat dans le Loiret, de l’ancienne ministre chargée de l’Égalité femmes-hommes Elisabeth Moreno, candidate dans la 9e circonscription des Français de l’étranger (Afrique du Nord), ou de l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui se présente dans la 7e circonscription du Val-de-Marne. "Je me suis rendu compte que j’avais finalement beaucoup d’atouts, et qu’il fallait que je me fasse confiance", a déclaré au Figaro celle qui a décidé de s'implanter dans le paysage politique après son passage au gouvernement, même si certains dénoncent son parachutage dans une circonscription favorable.

L'ex-ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon se confrontera également pour la première fois au suffrage universel, dans la 8e circonscription du Val-de-Marne, aux mains de la droite. "C'est un cheminement personnel. Issue de la fonction publique, je me suis engagée en politique en rejoignant le gouvernement d'Édouard Philippe. Cet engagement est solide et passe par un mandat électif. C'est indispensable", a-t-elle expliqué au Figaro.