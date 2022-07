"Stupides et maladroits" : les regrets de Caroline Cayeux sur ses propos contre le mariage pour tous

Dans son entretien accordé au Parisien, Caroline Cayeux a indiqué dans un premier temps que "les propos mentionnés remontent à dix ans. Et si je ne peux nier les avoir tenus, évidemment que je ne les utiliserais plus et les regrette". "Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères, car ils ne reflètent pas du tout ma pensée", a-t-elle ajouté.

Concernant les multiples associations antihomophobie qui ont annoncé avoir déposé plainte contre elle, la ministre des Collectivités territoriales a rapporté qu’elle leur avait écrit un courrier d’excuse : "Si je ne peux effacer la souffrance engendrée, j’ai souhaité leur faire part de mes explications, car ces propos ne reflètent pas mes convictions. Je veux qu’elles sachent qu’elles me trouveront toujours à leurs côtés dans les combats qu’elles mènent contre les discriminations et pour l’égalité des droits".