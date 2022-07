"Ces gens-là" : une centaine de personnalités dénoncent le maintien de la ministre Caroline Cayeux

Face au tollé, Caroline Cayeux avait rétropédalé jeudi soir dans Le Parisien, en rappelant que les propos, qu'elle juge désormais "stupides et maladroits", "remontent à dix ans". "Et si je ne peux nier les avoir tenus, évidemment que je ne les utiliserais plus et les regrette", avait-elle ajouté, en présentant ses "excuses les plus sincères".

Pour les signataires de cette tribune, les excuses ne sont pas suffisantes. "La question n’est pas de savoir si cette nouvelle ministre a, dans son entourage, des amis parmi 'ces gens-là', comme un masque sur ses préjugés", expliquent-ils. Pour eux, la ministre a "choisi délibérément de maintenir des propos homophobes."