Ceta : le Sénat vote contre le traité entre l'UE et le Canada et donne des sueurs froides au gouvernement

Le Sénat s'est opposé, jeudi, à la ratification du traité Ceta de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Une alliance gauche-droite de circonstance a permis de faire capoter le texte. Ce refus entraine un nouvel examen de l'Assemblée nationale, avec un sérieux risque de rejet.

Les sénateurs font capoter le Ceta. La chambre haute s'est opposée, jeudi 21 mars, à la ratification de ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada par un premier vote dans l'hémicycle grâce à une alliance gauche-droite de circonstance, rapidement confirmé par un vote définitif. Ce rejet met en péril la ratification de cet accord décrié, source d'inquiétude pour l'exécutif.

Dans un climat extrêmement tendu, les sénateurs ont rejeté à 211 voix contre 44 l'article du projet de loi relatif à ce traité, appliqué provisoirement depuis 2017 mais jamais soumis à la chambre haute. Ils ont confirmé ce rejet quelques minutes plus tard.

"Il y a encore eu un mépris du Sénat et du Parlement et ça, on n'a pas oublié"

Signé en 2016, adopté en 2017 à l'échelle européenne, le Ceta a été validé de justesse à l'Assemblée nationale en 2019. Mais le gouvernement n'a jamais saisi le Sénat, une étape pourtant nécessaire dans le processus. Il faut dire que l'opposition attendait le texte de pied ferme : les écologistes, les socialistes et une grande partie de la droite sénatoriale, premier groupe du Sénat, sont en effet opposés à ce traité. "Il y a encore eu un mépris du Sénat et du Parlement et ça, on n'a pas oublié", a pointé auprès de l'AFP le chef de file des Républicains, Bruno Retailleau.

Le Ceta, qui supprime notamment les droits de douane sur 98% des produits échangés entre l'Union européenne et le Canada, est fortement critiqué. Particulièrement par les éleveurs français qui épinglent des importations de viande à des coûts de revient bien inférieurs aux leurs et avec des méthodes moins strictes que celles auxquelles ils sont soumis.

"Nous disons stop à la concurrence déloyale que nous faisons subir aux producteurs européens en imposant des normes toujours plus draconiennes, tout en fermant les yeux sur les produits importés", a tonné le sénateur-agriculteur LR Laurent Duplomb. Les socialistes insistent de leur côté sur le "renoncement aux ambitions environnementales" incarné par cet accord, selon leur sénateur Didier Marie.

Ce refus sénatorial va compliquer la tâche du gouvernement : il entraîne un nouvel examen de l'Assemblée nationale, avec là aussi un sérieux risque de rejet. "Le groupe communiste à l'Assemblée est prêt à mettre le texte le 30 mai dans sa niche parlementaire", à dix jours des élections européennes, avait indiqué sur LCI le secrétaire national du PCF Fabien Roussel. Or, si un Parlement national acte la non-ratification du traité, cela remet en cause son application provisoire à l'échelle de toute l'Europe, à condition néanmoins que le gouvernement français notifie à Bruxelles la décision de son Parlement.