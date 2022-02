Challenge de la "lucarne d'Évry" : pari relevé et réussi pour le maire de Poissy

Il l'a fait. Le maire de Poissy (Yvelines), Karl Olive, s'est essayé au défi de la "lucarne d'Évry". Il a donc tenté d'expédier le ballon dans l'étroite fenêtre carrée de la commune essonnienne. Une performance qu'il a réussie au bout du "sixième ou septième" essai, de ses propres aveux... et d'autant plus remarquable qu'il était alors en costard-cravate. "Je ne voulais pas aller là-bas avec des habits de sport. Le but était de tenter l’expérience avec ma tenue vestimentaire de tous les jours", témoigne l'édile, contacté par TF1info, qui a réalisé son geste devant une poignée de spectateurs.