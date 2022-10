Jets privés : plutôt que doubler la taxation sur le kérosène, Gabriel Attal veut "leur imposer de voler au biocarburant"

"Aujourd'hui, la taxe sur ces avions d'affaires non commerciaux est de 42,13 euros. Il s'agit de la porter à 76,82 euros", a expliqué sur franceinfo le député des Bouches-du-Rhône Marc Zulesi. Mais ce lundi sur France Inter, Gabriel Attal a semblé pencher pour une autre solution. "Nous pouvons être plus ambitieux que ça. Plutôt qu’être le premier pays, comme certains le proposent, à interdire ou à surtaxer les jets, soyons le premier pays à leur imposer de voler au biocarburant", a expliqué le ministre aux Comptes publics, reconnaissant qu'il s'agissait d'un projet très coûteux. "Il y a quelques mois, Airbus a fait voler un A380 au biocarburant, donc c’est possible", a-t-il ajouté.