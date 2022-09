"Notre maison brûle" : il y a vingt ans, Jacques Chirac alertait sur l'urgence climatique

La phrase est culte, et elle a été prononcée il y a vingt ans jour pour jour. Le 2 septembre 2002, au sommet de la Terre de Johannesburg, le président français en exercice, Jacques Chirac, prononce un discours resté dans les annales. "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs", déclarait-il. "La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables", poursuivait-il.