Chantage à la sextape à Saint-Etienne : le maire Gaël Perdriau licencie son directeur de cabinet

Conséquence directe de l'affaire du chantage politique à la sextape, Gaël Perdriau, le maire LR de Saint-Etienne et président de sa métropole, a annoncé, mardi 20 septembre au soir, sa décision de "mettre un terme aux fonctions" de son directeur de cabinet. Pierre Gauttieri, qui est, comme lui, impliqué dans cette affaire en cours d'enquête judiciaire à Lyon, a "compris les enjeux de cette décision et l'a acceptée", selon le communiqué de Gaël Perdriau.

Le maire et son directeur de cabinet ont été placés en garde à vue la semaine dernière dans le cadre de cette affaire. Elle concerne le tournage et l'usage d'une vidéo tournée en janvier 2015 dans laquelle Gilles Artigues, ex-député et premier adjoint de Gaël Perdriau, connu pour son engagement catholique, se fait masser par un homme dans une chambre d'hôtel parisienne. Cette vidéo aurait ensuite été utilisée pour faire du chantage et neutraliser politiquement Gilles Artigues.