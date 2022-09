Chantage à la sextape à Saint-Etienne : on vous résume l'affaire

Désormais séparé de celui qui fut son compagnon et assurant n'avoir "plus rien à perdre", Gilles Rossary Lenglet affirme que Samy Kéfi-Jérôme a "payé sur place un escort boy" qui aurait passé environ 1h30 dans la même chambre d'hôtel que Gilles Artigues, à Paris. Les faits se sont déroulés fin 2014. Le but était de piéger le père de famille. Selon Mediapart, on voit ainsi sur la vidéo l'ex-premier adjoint nu, aux côtés d'un autre homme procédant à un massage qualifié "d'érotique". L'avocat de la victime explique que son client pense avoir été drogué ce soir-là. "Il connaît M. Kéfi-Jérôme qui l’a amené dans sa chambre pour un motif futile et l’a fait boire. Il ne se souvient ensuite de pas grand-chose", a-t-il détaillé.

Au début de l'année 2015, Samy Kéfi-Jérôme aurait montré quelques extraits de cette vidéo à Gilles Artigues. Une information confirmée par l'avocat de l'ancien premier adjoint, qui explique qu'il lui a alors laissé entendre qu'il ne s'agissait que d'un extrait et que le reste pouvait être beaucoup plus grave. "Puis, M. Kéfi-Jérôme a commencé à exercer un chantage sur des considérations politiques, les candidatures qui se profilaient, et sur ce qu'il souhaitait de la part de Monsieur Artigues". Des accusations que réfute l'adjoint à l'Éducation.