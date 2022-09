Chantage à la sextape à Saint-Étienne : de nouveaux enregistrements accablent le maire et son directeur de cabinet

Dans un autre audio de la même année, Gilles Artigues lance à Gaël Perdriau : "Tu m'as menacé au conseil de majorité. Faut pas jouer à ça. Je te le dis. Moi aussi je peux me défendre". Le premier adjoint explique au maire qu'il a vu un avocat, que ce dernier lui a expliqué que le chantage politique, c'était deux ans de prison. "Une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage, c'est une exécution", commente Gaël Perdriau. Gilles Artigues dénonce alors une "mise en scène". "J'ai été drogué, alcoolisé. J'ai été dans une situation qui n'est pas la situation normale". Il poursuit :"Si vous utilisez ça, je vous le dis, ça rentre dans le cadre d'une loi très précise qui est la violation de la vie privée des gens, la captation d'images contre la volonté de la personne et une utilisation à des fins politiques et ça, c'est au minimum deux ans de prison d'après la jurisprudence".

Pierre Gauttieri, dans un autre enregistrement de 2017, prévient aussi Gilles Artigues: "Je fonctionne exactement comme peut fonctionner un criminel, je n'ai aucune foi ni loi".