Chantage à la sextape à Saint-Etienne : la pression s'accentue sur le maire Gaël Perdriau

"Nous appelons les trois protagonistes de l'affaire - Gaël Perdriau, son directeur de cabinet, Pierre Gautierri, et son adjoint Samy Kéfi-Jérôme - à se mettre en retrait pour préserver le fonctionnement des instances délibératives et des collectivités", a indiqué à TF1info le leader de l'opposition, Pierrick Courbon. "Si la majorité municipale refusait ces demandes, elle se rendrait coupable d’alimenter le sentiment du 'tous pourris' qui fait le terreau de l’extrême droite et de l’abstention. Il s’agirait là d’une faute morale et politique grave", indiquait son groupe, Saint-Etienne Demain, dans un communiqué publié lundi 12 septembre.

"Nous demandons à ce que les trois élus en cause se retirent et que Gaël Perdriau retire ses fonctions à Pierre Gautierri", a abondé Olivier Longeon, conseiller municipal écologiste, auprès de TF1info. "Comment ce dernier peut-il assurer qu'il restera directeur de cabinet ? Est-ce le seul à avoir du pouvoir dans cette commune ? Nous découvrons que cette ville fonctionne plus sur la violence que sur un projet", a-t-il ajouté, s'interrogeant sur la marge de manœuvre de la majorité. "Si Gaël Perdriau a de la décence vis-à-vis des Stéphanois, il doit suspendre son adjoint, son directeur de cabinet et lui-même, et laisser faire la justice."