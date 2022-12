Chantage à la sextape : Gaël Perdriau se met en retrait de ses fonctions à la métropole de Saint-Etienne

"J'entends le besoin de certains de me voir prendre du recul… C’est la raison pour laquelle je prends la décision de me mettre en retrait total de la Métropole", a dit Gaël Perdriau ce jeudi avant de quitter le conseil métropolitain. Depuis trois mois, celui qui reste maire de Saint-Etienne est englué dans une affaire de chantage à la sextape et ses opposants réclament sa démission. Ce jeudi, avant l'ouverture des débats, une demi-douzaine d'élus avaient présenté un "vœu pour imposer que la morale et l’éthique des conseillers métropolitains soient respectées" et leur texte appelait à un vote sur sa démission.

"M. Perdriau a perdu toute forme de légitimité d'exercer un mandat, le maintenir dans ses fonctions serait une insulte (...) S'il lui reste un soupçon de dignité, il doit quitter ses mandats dans les meilleurs délais, c'est le dernier service qu'il doit rendre aux habitants avant de répondre à la justice", poursuivait le vœu.