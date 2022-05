Chaos au Stade de France : la ministre des Sports répond au président du club de Liverpool et s'excuse

Par voie de presse, la ministre des Sports tente de tempérer une crise diplomatique et sportive. Lundi soir, le président des Reds, Tom Werner, a publié une lettre dans l'Echo de Liverpool dans laquelle il interpellait vivement la ministre et jugeait ses commentaires sur les événements au Stade de France "irresponsables, peu professionnels et totalement irrespectueux des milliers de fans blessés physiquement et émotionnellement".