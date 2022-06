Chaos au Stade de France : Emmanuel Macron assure Gérald Darmanin et Didier Lallement de sa "confiance"

Après les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des champions au Stade de France samedi dernier, les explications et les chiffres avancés par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le préfet de police de Paris Didier Lallement n'ont pas convaincu. Mais si les deux hommes sont sous le feu des critiques, ils ont toute la confiance du président de la République. "Les ministres, je les nomme et j’ai confiance en eux. J’ai confiance en Gérald Darmanin et en le préfet Didier Lallement", a assuré Emmanuel Macron ce jeudi en marge d'un déplacement à Marseille sur le thème de l'école.