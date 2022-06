Chaos au Stade de France : Gérald Darmanin garde "toute la confiance" d'Emmanuel Macron... mais concentre les critiques de l'opposition

Sous le feu des critiques suite aux débordements survenus samedi lors de la finale de la ligue des Champions au Stade de France, Gérald Darmanin n'en garde pas moins le soutien d'Emmanuel Macron. À quelques heures de son audition au Sénat, aux côtés de sa collègue en charge des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le ministre de l'Intérieur conserve "toute la confiance" du chef de l'État. "Le président de la République n'a pas eu besoin de rappeler qu'il soutenait totalement son ministre de l'Intérieur", a assuré la porte-parole Olivia Grégoire mercredi, au sortir du Conseil des ministres.

Quand beaucoup dans l'opposition doutent après ces incidents de la capacité de la France à organiser des événements sportifs majeurs à un an du Mondial-2023 de rugby et à deux ans des Jeux olympiques à Paris, l'Élysée s'est montré très confiant. "Est-ce que la France est un grand pays capable d'accueillir des grandes manifestations sportives internationales ? Oui et quatre fois oui", a martelé la porte-parole.