Finale de la Ligue des champions : Gérald Darmanin dénonce "une fraude massive et organisée de faux billets"

"Nous avons assisté à une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets", fustige Gérald Darmanin, regrettant "la désorganisation dans l'accueil des Britanniques", et non des Espagnols. Selon la ministre de Sports, Amélie Oudéa-Castéra, "les faux ressemblaient à des billets normaux : c'est bien la trace de professionnels".

La grève du RER B aurait également joué dans le chaos. Contraint d'utiliser le RER D, les supporters de Liverpool "ont dû sortir par une bouche plus étroite, posant des difficultés supplémentaires pour le pré-filtrage", ajoute le locataire de Beauvau.