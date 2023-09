"Char du futur" pour remplacer les Leclerc et Leopard 2 : la France et l'Allemagne avancent sur leur projet commun

La signature de ce HLCORD s'est déroulée sur la base aérienne d'Évreux, qui accueille un escadron de transport tactique franco-allemand intégrant pilotes, mécaniciens et avions C130J des deux pays. Signe d'une reprise en main du programme entamée depuis une rencontre entre Boris Pistorius et Sébastien Lecornu, le ministre français a rappelé que "ce sont les deux États qui sont porteurs du projet sur le plan politique et diplomatique mais ce sont aussi les deux États qui seront les clients, les acheteurs".

"Cette étape va permettre le travail, jusqu'à fin décembre" de définition des différents piliers de blocs technologiques à développer et la responsabilité de chaque État, a expliqué Boris Pistorius. "Après il faudra entamer les négociations avec les industriels" KNDS, entité créée pour l'occasion et regroupant le français Nexter et l'allemand KMW, et l'allemand Rheinmetall avant "l'année prochaine l'étape décisive de la signature du contrat j'espère", a-t-il détaillé.