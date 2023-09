Charles III à Paris : Emmanuel Macron a-t-il le droit de toucher le bras du roi ?

On se souvient de la tempête médiatique qu’avait déclenché Jacques Chirac en 2004 lorsqu’il avait osé poser ses mains sur les épaules de la reine Elizabeth II. Ou plus récemment, en 2009, quand Michelle Obama avait passé son bras autour de la souveraine. Un épisode, perçu là encore, comme un véritable incident diplomatique. Car dans la tradition britannique, ces gestes familiers sont considérés comme des marques d’irrespect envers Sa Majesté. "Du temps de la Reine Elizabeth II, et jusqu’à récemment encore, c’était une règle d’or : on ne touche pas la reine", précise à TF1info Thomas Pernette, journaliste spécialiste de la couronne anglaise.