Pouvoir d'achat, retraites, Stade de France... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron à la presse régionale

Sur l'école et la santé, une fois les "objectifs et les moyens" définis, des discussions commenceront "dès septembre" sur le terrain, "dans les 1200 bassins de vie", associant "toutes les parties prenantes". Quant au choix de Pap Ndiaye, "il incarne l’égalité des chances et le parcours républicain. Avec des sensibilités certes différentes de Jean-Michel Blanquer, mais dans une continuité, parce que la politique qui sera appliquée est celle dans laquelle je m’engage devant les Françaises et les Français", a affirmé Emmanuel Macron, soulignant qu'"il faudra déployer l’évaluation des savoirs fondamentaux en CM2 et mener des transformations inédites au collège, notamment au niveau de la 6e, qui est une classe bascule, comme l’est le CP".

Et sur l'hôpital, il a promis pour "dès juillet des décisions d'urgence indépendamment du conseil de refondation pour permettre une réponse adaptée à la centaine de situations identifiées". "Les personnels hospitaliers ont le sentiment d’un tunnel dont ils ne sortent jamais. Il faut regarder service d’urgence par service d’urgence et Samu par Samu, territoire par territoire où il y a des besoins", a-t-il précisé.