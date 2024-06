Invité de LCI ce mercredi 26 juin, Jean-Luc Mélenchon a affirmé que "80% des smicards sont des femmes". Une part largement surestimée par le chef de file des Insoumis. Selon les chiffres de la Dares, les femmes représentent 57,3 % des salariés touchant le Smic.

"Le Smic est le salaire des femmes dans ce pays", a déclaré Jean-Luc Mélenchon, le 26 juin dernier, sur le plateau de l’émission "Un Œil sur le Monde" sur LCI. "80% des smicards sont des femmes", a précisé le chef de file des Insoumis un peu plus tard. Un chiffre choc que TF1info a vérifié.

Les femmes surreprésentées dans le travail à temps partiel

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est, selon la définition de l’Insee, "le salaire minimum légal en France" et "se réfère à l’heure de travail". Il est revalorisé chaque année en janvier par décret en Conseil des ministres. Son évolution au fil des ans est documentée par l'Insee et sa revalorisation est l’occasion pour la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) de publier un rapport "analysant l’impact du Smic sur l’économie française".

Publié le 15 décembre 2023, le dernier rapport annuel du groupe d’experts Smic a statué qu’au 1ᵉʳ janvier 2023, "3,1 millions de salariés des entreprises du secteur privé hors agriculture ont été directement concernés par la revalorisation du Smic horaire soit 17,3% des salariés sur ce champ".

Concernant les salariées, la Dares donne un chiffre qui contraste avec celui donné par Jean-Luc Mélenchon : "Parmi les 3,1 millions de personnes directement concernées par la revalorisation du Smic, 1,8 million sont des femmes, soit 57,3%, alors que ces dernières représentent moins de la moitié des salariés."

Contactée pour connaître les sources de l’affirmation de son leader, la France Insoumise n’a pas répondu à nos sollicitations. TF1info a toutefois tenté de comprendre l’écart qui sépare le pourcentage de la Dares et celui de Jean-Luc Mélenchon. L’hypothèse est que l’Insoumis a confondu la proportion de femmes touchant le Smic et celle des employées à temps partiel.

Ce deuxième chiffre, qui apparaît dans le rapport de la Dares et qui est davantage documenté par l’Insee, fait état d’une population à temps partiel qui est à "78,7% féminine". Très proche donc des 80% avancés par Jean-Luc Mélenchon.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.