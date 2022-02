Choix des prénoms : Eric Zemmour salue une loi marocaine... qui n'est plus en vigueur

Désormais, à la faveur des évolutions législatives marocaines relatives à l'état civil, un registre national voit le jour, accompagnant une numérisation des données et des démarches. Sans compter l’inscription en arabe, en tifinagh et en caractères latins des noms et prénoms d'un enfant et de ses parents. En effet jusqu'alors, seule l'arabe était retenu. Il est aussi devenu possible aux parents de contester des refus de prénoms par un officier d'état civil, une démarche à effectuer auprès d'un tribunal administratif.

En résumé, la législation marocaine à laquelle se réfère Eric Zemmour est obsolète. L'obligation du caractère marocain des prénoms n'est aujourd'hui (et depuis l'été 2021) plus en vigueur au Maroc. Une mesure parmi d'autres introduite dans une réforme adoptée par le gouvernement.