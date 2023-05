"Choose France" : les syndicats s'invitent près du château de Versailles pour une casserolade

Des casseroles jusqu'à Versailles. Lundi 15 mai, en marge du sommet "Choose France", qui réunit plus de 200 grands patrons de multinationales étrangères, entre 150 et 200 personnes ont manifesté aux abords du château de Versailles contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et ce, alors que le chef de l'État était présent dans l'édifice historique autour des grands dirigeants internationaux. Ces derniers ayant annoncé un total de 13 milliards d'euros d'investissements dans l'Hexagone.

Rassemblés dès la mi-journée sur le parvis de la gare Versailles-Chantiers, les manifestants étaient issus de la CGT, de FO, de SUD ou encore de syndicats étudiants des Yvelines. En amont, la CGT des Yvelines avait lancé un appel à rassemblement "pour exiger l'abrogation" de la réforme des retraites. Alors même qu'Emmanuel Macron, invité du 20H de TF1 ce lundi, a assuré à plusieurs reprises qu'il ne reculerait pas.