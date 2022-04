Christian Jacob, président des LR, ne sera plus député après les élections législatives

Il compte cependant mener lui-même la bataille des législatives "avec le soutien de toute l'équipe dirigeante", avait-il affirmé mardi en conférence de presse, en citant Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand. "On va créer la surprise à ces législatives", a-t-il assuré à l'AFP, en se disant "frappé par la différence entre ce qui s'est passé au niveau national et la mobilisation sur le terrain".

Ces élections s'annoncent cruciales pour LR après la débâcle (4,8%) de leur candidate Valérie Pécresse à la présidentielle, pour dissuader les sortants tentés par la macronie de quitter le navire, alors que les députés LR constituent aujourd'hui le premier groupe d'opposition à l'Assemblée.