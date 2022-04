Cinq chiffres qui montrent l'ampleur du recours aux cabinets de conseil depuis 2017

Le rapport des sénateurs montre surtout la forte progression de ces appels à des cabinets extérieurs ces dernières années. Selon la même source, les dépenses de conseil des ministères ont été multipliées par 2,36 entre 2018 et 2021, passant de 379,1 millions d'euros au début de la période à 893 l'an dernier. "Elles ont plus que doublé, avec une forte accélération en 2021 (+45 %)", écrivent les rapporteurs.

La comparaison par rapport au début de la décennie précédente est également frappante. "Le recours aux consultants n'a pas commencé sous ce quinquennat", admet le Sénat. Mais le budget alloué à ces dépenses a effectivement augmenté. Selon un rapport de la Cour des comptes, entre 2011 et 2013, "ces dépenses étaient estimées pour l'ensemble des services de l'État [...] à 469 millions d'euros en autorisations d'engagement et 402 millions d'euros en crédits de paiement, soit respectivement 156 et 134 millions d'euros en moyenne par an sur la période examinée".