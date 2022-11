Cinq choses à savoir sur Bruno Retailleau, candidat à la présidence des Républicains

À 61 ans, le patron des sénateurs LR représente l'aile conservatrice et libérale de son parti dans cette élection, plaidant pour "plus de sécurité, moins d'impôts et d'immigration". S'il avait renoncé à se présenter à la primaire pour la présidentielle, cette fois-ci, il est bien décidé à prendre la tête de son parti, avec le soutien du président du Sénat Gérard Larcher. "Je veux une droite qui soit vraiment de droite. Je le disais, pas une droite à mi-temps, pas une moitié de droite, la droite complète", a-t-il prévenu. Prônant une "politique de civilisation", de grandes réformes sur le travail (retour des 39 heures) et du modèle social français (allocation unique), Bruno Retailleau est pour abaisser la majorité pénale à 16 ans, stopper le regroupement familial et est opposé au mariage pour tous. Voici 5 choses à savoir sur le sénateur de Vendée.