Cinq choses à savoir sur Marine Tondelier, favorite pour succéder à Julien Bayou à la tête d'EELV

Aux élections municipales de 2014 à Hénin-Beaumont, Marine Tondelier figure en deuxième position sur une liste d'union de la gauche soutenue par le PS, EELV, le PRG et le PCF-Front de gauche. En 2021, aux élections régionales dans les Hauts-de-France, elle est également en deuxième position sur la liste d'union de la gauche menée par Karima Delli, et est élue conseillère régionale. À Reporterre, elle laisse entendre qu'elle fera toujours passer son parti avant l'alliance de la Nupes. "Cet espace de discussion a le mérite d’exister mais il ne faut pas que toute l’énergie des écologistes aille dedans. Il faut qu’on cultive notre jardin. (...) Chaque mouvement doit s’occuper de lui parce que jamais la Nupes ne sera plus forte si chacun des quatre partis ne cultive pas son jardin. Donc quand je vous dis que je veux travailler en priorité sur ce parti écolo, c’est ce qu’on a de mieux à faire. Et pour l’écologie, et pour la gauche et pour la France."