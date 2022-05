Cinq questions pour comprendre l'affaire Damien Abad

Ces accusations ont été contestées "avec la plus grande force" par Damien Abad. "Je conteste avoir exercé quelque forme de contrainte que ce soit sur aucune femme", a-t-il écrit dans un communiqué transmis à la presse dimanche. "Ces accusations relatent des actes ou des gestes qui me sont tout simplement impossibles en raison de mon handicap", s'est-il par ailleurs défendu, dénonçant des propos selon lui "inconcevables et abjects".

L'ancien président des députés LR est en effet handicapé, atteint d'arthrogrypose, une maladie rare qui bloque ses articulations et réduit sa mobilité. "Je suis contraint aujourd'hui de préciser que, dans ma situation, l'acte sexuel ne peut survenir qu'avec l'assistance et la bienveillance de ma partenaire. (...) Que sans le consentement et la participation pleine et entière de l'autre, rien n'est possible", a-t-il poursuivi.

À la sortie du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement tenu ce lundi matin à l'Élysée, Damien Abad est resté très silencieux, refusant de répondre aux appels des journalistes. "Bien sûr", a-t-il seulement lancé à l'un d'eux lui demandant s'il rejetait fermement ces accusations. Il a prévu de s'exprimer ce lundi, à 18h, depuis sa circonscription de l'Ain.