Cité de la langue française : Macron tient son grand projet culturel, comme beaucoup de présidents bâtisseurs avant lui

À l'époque, ils sont quelques-uns à alerter Emmanuel Macron sur la nécessité de sauver ce patrimoine, parmi lesquels Stéphane Bern. "En 2017, j'ai réalisé ici un Secrets d'histoire et j'ai découvert à cette occasion l'état de délabrement avancé (du château) et j'ai alerté l'opinion (...). Il se trouve que j'ai discuté patrimoine avec le futur président de la République et je lui ai dit : 'S'il y a vraiment un endroit à sauver, c'est bien le château de Villers-Cotterêts'. Et je crois qu'il est venu pendant sa campagne", avait-il raconté dans le quotidien régional L'Ardennais. En 2018, une fois élu, Emmanuel Macron était revenu à Villers-Cotterêts pour confirmer ses ambitions. "Je n'étais pas venu pour faire une annonce. J'étais venu pour vraiment être sûr de la décision. Là, je suis sûr", dit-il. Il tient alors son grand projet culturel et renoue avec une tradition qui avait été délaissée par François Hollande et Nicolas Sarkozy.