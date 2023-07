Que contient le projet de loi "industrie verte" qui arrive à l'Assemblée nationale ?

Le but du gouvernement est de réduire les délais pour les autorisations d'implantation d'usines sur le territoire, et de créer de nouveaux outils pour attirer l'épargne privée. Ainsi, en simplifiant et en accélérant les procédures, le projet de loi fixe l'objectif de diviser par deux le délai moyen pour obtenir une autorisation d'ouverture d'usine, aujourd'hui estimé à 17 mois. Pour quelques projets "d'intérêt national majeur", désignés par décret, une procédure d'exception est prévue, donnant la main à l'État. L'exécutif veut encourager des projets comme ceux du "big five", à savoir éolien, photovoltaïque, pompes à chaleur, batteries, hydrogène décarboné.