"On n'y est pas" : Emmanuel Macron appelle à "doubler le taux d'effort" pour réduire ses émissions de CO2

"Doubler le taux d'effort." Faisant le constat d'un retard de la France, Emmanuel Macron appelle ce samedi à un sursaut en faveur de la réduction des émissions de carbone pour atteindre les objectifs du pays pour 2030. "Aujourd'hui, on n'y est pas. Et si on ne change pas les choses, on n'y arrivera pas", prévient le chef de l’État dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, deux jours après avoir réuni un conseil de planification écologique à l’Élysée.

"Si on veut atteindre notre cible 2030, on doit passer à 270 millions de tonnes de CO2 émises", souligne-t-il. "Ce qui veut dire qu'il faut entre maintenant et 2030 baisser de 140 millions de tonnes (...) ce qui veut dire qu'on doit simplement doubler le taux d'effort par rapport à ce qu'on a fait ces cinq dernières années."